İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 28 bin 176'ya yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 28 bin 176'ya yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 28 bin 176\'ya yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 128 artarak 28 bin 176'ya yükseldi. Son 24 saatte ise 112 Filistinli daha hayatını kaybetti. Gazze'de hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunmasına rağmen İsrail güçleri, sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmasını engelliyor.

11.02.2024 13:03
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İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 128 artarak 28 bin 176'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 128 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 28 bin 176'ya yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 173 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 784'e ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Kaynak: AA

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