İsrail ordusu Gazze\'den çekilirken çok sayıda ceset bıraktı

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İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, karadan işgal ettiği bölgelerden çekilirken geride çok sayıda ceset bıraktığı görüldü.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçlerinin Gazze şehrinin batısındaki Üniversiteler, Tabur ve Sanayi Kavşağı bölgelerinden çekildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun çekildiği bölgelerden "çok sayıda şehit cenazesi" çıkarıldığını ifade eden tanıklar, çıkarılan naaşların at arabasıyla Ehli Baptist Hastanesine nakledildiğini söyledi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerlere İsrail güçlerinin doğrudan saldırmasıyla çok sayıda Filistinlinin bir arada "katliama" uğradığı kaydedildi.

Bölge sakinleri ayrıca, Gazze şehrinin batısındaki Ketibe bölgesinde sağlık durumları nedeniyle nakledilemeyen çok sayıda yaralının bulunduğunu belirtti.

İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde, evlerin ağır hasarlı ya da yıkılmış olduğu, altyapının da büyük oranda tahrip edildiği görüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.