İsrail'in Gazze'ye 2024 Saldırısı: 966 Cami Yıkıldı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 2024 yılında düzenlediği saldırılarda 966 caminin kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de 2024 yılında 815 camiyi tamamen, 151 camiyi ise kısmen yıktığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 mezarlığı tamamen yıktığı, 3 kiliseyi de yerle bir ettiği kaydedildi.

Mescid-i Aksa'ya 2024'te 256 baskın

Açıklamada ayrıca 2024 yılı boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara ilişkin de bilgi verildi.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2024'te Mescid-i Aksa'ya 256 baskın düzenlediği, 2 bin 567 İsraillinin katıldığı bu baskınlarda dini ayinler gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in göreve geldiği günden bu yana 7 kez, Gazze saldırılarının başlamasından bu yana ise 4 kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

İsrail, 2024'te Harem-i İbrahim Camisi'nde ezanı 674 kez engelledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde İsrail güçlerinin 2024 yılı boyunca ezan okunmasını en az 674 kez engellediği, 10 kez ise camiyi kapattığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin 2024 yılında Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki 20 camiye saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.