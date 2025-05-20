İsrail'in Gazze'ye Bombardımanı: 50'den Fazla Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye Bombardımanı: 50'den Fazla Ölü

İsrail ordusu Gazze'de düzenlediği bombardımanda 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

20.05.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği bombardımanda 33'ü çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere, en az 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılara dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı sürdürdüğü kanlı katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'ye saldırılarını şiddetlendirdiği aktarılan açıklamada, bu saldırılarda İsrail ordusunun aşevlerini, sivillerin evlerini, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini ve hastaneleri doğrudan hedef aldığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in soykırım suçu işlediğine vurgu yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bu sabah düzenlediği saldırılarda 33'ü çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de "sivil halka karşı öldürme ve aç bırakma silahını" kullandığı belirtilen açıklamada, uluslararası hukukun ve sözleşmelerin açık ve sistematik şekilde ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in dünyanın gözü önünde organize terör suçu işleyen bir sömürge rejimi olduğu" vurgulandı.

Gazze'de işlenen soykırım suçundan İsrail ve ABD'nin yanı sıra İsrail'e siyasi, askeri ve diplomatik destek veren " İngiltere, Almanya ve Fransa" gibi ülkeler de sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve insan hakları kuruluşlarına seslenilen açıklamada, "utanç verici sessizliği bozma ve İsrail'in iğrenç katliamlarına son verilmesi için acil ve derhal harekete geçme, İsrailli liderlerin savaş suçlusu olarak yargılanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de işlediği katliamlara ilişkin, İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan'ın açıklamaları hatırlatıldı.

Hükümetin "intikamcı, ahlaksız insanlarla dolu, güçsüz olduğunu" ve İsrail'in varlığına bir tehdit oluşturduğunu belirten Golan, "Normal bir devlet sivillere karşı savaş yürütmez, hobi olarak çocukları öldürmez, bir halkı yerinden etmeyi kendisine hedef olarak belirlemez. İsrail milletler arasında bir parya devleti olmaya doğru ilerliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Bombardımanı: 50'den Fazla Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz Özrünü kabul etmedi Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi
Ölümü bile düşünmedi, çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi Ölümü bile düşünmedi, çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi
Türkiye’nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti
Yunanistan’da pasaport kontrolünde yeni dönem Kayıtlar 3 yıl saklanacak Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Aladağlar’da dağcılar ceset buldu Aladağlar'da dağcılar ceset buldu

15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:03
Bu kadarına da pes Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:42
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
21:31
Volkan Demirel, Ali Koç’un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
21:21
Gaziantep’te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
21:12
Süper Lig’in 4 şanssız ismi Gittikleri takım küme düşüyor
Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
20:57
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacak mı Canlı yayında açıkladı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
20:43
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
20:33
Nevzat Çiçek açıkladı Irak Cumhurbaşkanı’ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
Nevzat Çiçek açıkladı! Irak Cumhurbaşkanı'ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
19:47
Trump’la görüşen Putin’den “ateşkes“ mesajı
Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 15:38:21. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye Bombardımanı: 50'den Fazla Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.