İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 12 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 12 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze'nin orta kesimi ve kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin toplu bulunduğu yerlere ve kaldığı bir çadır ile bir eve düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

05.10.2024 11:18
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İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze'nin orta kesimi ve kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin toplu bulunduğu yerlere ve kaldığı bir çadır ile bir eve düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nden bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Beyt Hanun'a düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İlk yardım ekiplerinin bildirdiğine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 6 kişi can verdi.

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki bir sağlık kaynağının AA muhabirine bildirdiğine göre, kentteki Ahmed el-Kürdi Okulu'nda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlenen İsrail hava saldırısında bir çocuk öldü.

Görgü tanıkları, Nusayrat Kampı'nın batısında İsrail hücum botları, helikopterleri ve askeri araçlarından yoğun silah atışlarının yapıldığını, kampın kuzeyinde İsrail ordusunun bazı binaları havaya uçurduğunu belirtti.

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin muhtelif bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bölgelere hava saldırıları devam ediyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli öldü, 96 bin 844 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 12 Filistinli öldü - Son Dakika

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