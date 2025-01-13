İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 8 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 8 Ölü

İsrail, Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında 8 Filistinliyi öldürdü, uluslararası destek çağrısı yapıldı.

13.01.2025 11:24
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GAZZE, 13 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in insansız hava aracıyla Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda Filistinlilere düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan Gazze kentinin kuzeybatısındaki Kerame mahallesindeki bir saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybederken kentin doğusundaki Şucaiye mahallesindeki bir başka İsrail saldırısındaysa 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye kentinde bir gencin hayatını kaybettiğini bildirirken görgü tanıkları İsrail topçu birliklerinin bölgeyi hedef alan saldırılarında yaralananlar olduğunu söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı pazar günü İsrail'i, "soykırım, yerinden etme ve ilhakı" kolaylaştırmak üzere "zaman kazanma oyunuyla" sürdürdüğü savaşı uzatmakla suçlayarak uluslararası toplumu bu şiddeti durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Çatışmalar sürerken Gazze sakinlerine destek sağlamak üzere düzenlenecek bir uluslararası konferansın hazırlıkları sürüyor. Filistin Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Müsteşarı Mahmud Ataya, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik planlar olduğunu duyurarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi uluslararası ortaklarla koordinasyon sağlandığını vurguladı.

Ataya, Filistin hükümetinin acilen insani yardım ve uzun soluklu yeniden inşaya öncelik verdiğini belirterek önümüzdeki 3 yıla yönelik bir toparlanma planı ve 10 yıllık bir kalkınma planının mart ayında kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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