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İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır ve Batman'da protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır ve Batman'da protesto edildi

Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen programlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. HÜDA PAR Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen yürüyüşlerde farkındalık oluşturuldu. Diyanet-Sen Şubesi ve İslami sivil toplum kuruluşları da basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları Diyarbakır ve Batman\'da protesto edildi
30.12.2023 - 16:31,
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen programlarla protesto edildi.

Diyarbakır'da, HÜDA PAR Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından "Gazze için yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Dünya Kavşağında toplanan katılımcılar Bediüzzaman Camisi'ne kadar yürüdü.

HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İleri, Gazze'de yapılan saldırılar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

İleri, "HÜDA PAR olarak saldırıların ilk gününden bu yana açıklamalarla, yürüyüşlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı dik duracağımızı haykırdık. Etkinliklerimiz devam edecektir." dedi.

Batman

Batman'da Diyanet-Sen Şubesi ve İslami sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen basın açıklaması ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki dile getirildi.

Atatürk Parkı'nda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Batman Şube Başkanı Ahmet Cihan, Gazze'de işlenen suçların insanlığın gözü önünde yaşandığını söyledi.

Gazze'de soykırım yapıldığını dile getiren Cihan, sivillerin de hedef alındığı saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dünyanın bu saldırılara sessiz kaldığını dile getiren Cihan, yaşanan acıların yürekleri dağladığını aktardı.

Açıklamanın ardından ölen Filistinliler için dua okundu.

Kaynak: AA
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Diyarbakır, Batman, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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