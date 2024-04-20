İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları Eskişehir\'de protesto edildi

Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.
Hamamyolu mevkisindeki Çarşı Camisi'nin önünden başlayıp Alaattin Camisi'ne kadar devam eden yürüyüşe, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.
Dernek Başkanı Mehmet Şirin Aslan, yürüyüşün ardından yaptığı basın açıklamasında, 10'dan fazla ülkeden aktivistlerin "Özgürlük Filosu" ile Gazze'ye uluslararası yardım götüreceğini söyledi.
Türkiye'nin birçok ilinden hareket eden tırların, filoya 5 bin 500 ton insani yardım taşıdığını belirten Aslan, Eskişehir'den 13 tır yardım gönderildiğini aktardı.
Gazze'ye yardım göndermenin yanı sıra dünya genelinde İsrail'in saldırılarına karşı baskı ve gündem çalışması yapılacağını dile getiren Aslan, "Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde eylemler, yürüyüşler, oturma eylemleri devam edecek. Sizleri de bu eylemlere davet ediyorum. Bu eylemlerle beraber İsrail üzerinde yeniden bir baskı oluşturulacaktır." dedi.
Sağlıkçılar adına söz alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Kadir Yılmaz da 23 haftadır cumartesi günleri Gazze'ye dikkati çekmek için yürüdüklerini anlattı.
İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 34 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'nin güneyi ve kuzeyindeki hastanelerinin çoğunun hizmet veremez durumda olduğunu vurgulayan Yılmaz, sadece iki hastanede ameliyat imkanının bulunduğunu bildirdi.
Gazze'de yaşananların tam anlamıyla soykırım olduğunu söyleyen Yılmaz, "İsrail, Gazze'nin tamamını toplama kampına çevirmiş durumda. Hiçbir hukuk ve kuralı tanımadan, hiçbir insani değerle açıklanmayacak şekilde soykırım yapıyor. İnsanların gidebilecekleri hiçbir yer yok. En son sığındıkları hastaneler dahi bombalanıyor. Biz Gazze'yi unutturmadığımızda, imkan olursa gemilerle kardeşlerimizin yardımına koşup elimizden geleni yaptığımızda, boykotu gevşetmediğimizde sevinenler mazlumlar olacak." diye konuştu.
Grup, Gazze'de yaşamını yitirenler için dua edilmesinin ardından dağıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'ye saldırıları Eskişehir'de protesto edildi - Son Dakika
Antalya'da etkisini sürdüren fırtınadan dolayı ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi olaylara müdahale etmek için Büyükşehir Belediyesi 1200 personel görevlendirdi. Ekipler, ağaçları temizleyerek trafik akışını sağladı.
Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyenin toplam borcunun 853 milyon olduğunu belirtti. Kaya, borç yükünün ağır olduğunu ancak şikayetçi olmanın bir hakkı olmadığını söyledi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşları tarafından darp edildi. Başına aldığı darbe sonucu yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ailesi, çocuklarını darp eden 2 çocuktan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Tapkıran Mahallesi'nde 172 seçmenin bulunduğu muhtarlık seçimlerinde Fatma Alagöz, tek kadın muhtar olarak seçildi. Alagöz, mazbatasını alarak görevine başladı ve 5 yıllık süre boyunca mahallesine hizmet etmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Alagöz, kadınların da bu görevi yapabileceğini ispatlamak istediğini söyledi.
Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, seçimde kendisine destek verdikleri gerekçesiyle bazı kadın personele baskı uyguladığını ve istifa etmeye zorlandıklarını iddia etti. Şimşek, bu iddiaları desteklemek için Gölbaşı Belediyesinde görevlendirilen kadınları ziyaret etti ve basın açıklaması yaptı. Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, adalet, hak, hukuk ve kadın eşitliği söylemlerine rağmen Gölbaşı Belediye Başkanının kadınlara yönelik zulümlerini incelemesini istedi. Şimşek, insanlarla uğraşmak yerine Gölbaşı'na hizmet etmeye odaklanılması gerektiğini vurguladı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 58 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler B.T, S.T, B.K, Ç.M, O.R.Ç, B.M. ve A.O.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde belediye başkanlarıyla bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirdi. Destici, Cumhur İttifakı hassasiyetiyle aday göstermedikleri bölgelerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısının kazanma ihtimalinin olduğunu belirtti. Ayrıca Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclislerinin açılışında yaşanan tartışmalara da değinen Destici, demokrasi içinde bu tür hadiselere meydan verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?