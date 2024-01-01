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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu ölü sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu ölü sayısı artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21.822'ye yükseldiğini ve saldırılarda 56.451 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu son 24 saat içinde Gazze'de 150 kişiyi öldürdü ve 286 kişiyi yaraladı. Ayrıca, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında Eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Yusuf Selame hayatını kaybetti. Gazze'de bir sağlık görevlisi de İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi.

İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları sonucu ölü sayısı artıyor
01.01.2024 - 10:53,
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ÇEKİM TARİHİ: 31 Aralık 2023

Gazze Şeridi'nden çeşitli görüntüler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21.822'ye yükseldiğini ve saldırılarda 56.451 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Eşref el-Kudra Xinhua'ya gönderdiği basın açıklamasında, İsrail ordusunun son 24 saat içinde Gazze'de 150 kişiyi öldürüldüğünü, 286 kişiyi de yaraladığını söyledi.

Öte yandan Filistinli kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Yusuf Selame, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'ndaki evine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Kaynakların verdiği bilgiye göre Şeyh Selame, İsrail savaş uçaklarının evini bombaladığı saldırıda hayatını kaybetti ve aile üyelerinden bazıları da yaralandı.

Kaynaklar ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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