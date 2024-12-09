İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 10 Ölü

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GAZZE, 9 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in, Gazze'nin merkezinde bir kalabalığı hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı basın açıklamasında pazar günkü saldırıda ölenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu söyledi.

İsrail ordusu henüz olayla ilgili açıklama yapmadı.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları tarafından yapılan basın açıklamasında üyelerinin cumartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail'e ait bir zırhlı personel taşıyıcı aracı ve bir tankı imha ettiği kaydedildi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 44.708'e yükseldiğini bildirdi.