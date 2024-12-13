İsrail\'in Gazze\'ye Saldırısında 27 Filistinli Öldü

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GAZZE, 13 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki yerleşim noktalarına düzenlediği hava saldırısında en az 27 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in bombardımanında hükümetin postane binası ile yerinden edilmiş insanların barındığı bir yerleşim alanının hedef alındığını söyledi.

Sözcü, kurtarma çalışmalarının ekipman eksikliği ve İsrail savaş uçaklarının yoğun uçuşları nedeniyle henüz tamamlanmadığını belirterek, yaralıların çoğunun durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

İsrail ordusundan saldırılara ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 44.835'e yükseldi.