İsrail'in Gazze'ye Saldırısında Can Kaybı Artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

04.12.2024 18:17
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İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısına düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi, yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kentinin batısındaki Burc Şifa yakınlarını bombaladı.

Saldırıda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail askerleri ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Selahaddin Caddesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin üzerine ateş açtı. Saldırı nedeniyle yaralananlar oldu.

Saldırı sonrası can kaybı ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi henüz verilmedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 532 Filistinli öldü, 105 bin 538 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırısında Can Kaybı Artıyor - Son Dakika

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