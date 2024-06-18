İsrail'in Gazze'ye yardım engeli açlık tehlikesi yaratıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yardım engeli açlık tehlikesi yaratıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında olduğu belirtiliyor. İsrail ve ABD'nin yardımların ulaşmasını engellemesiyle Gazze Şeridi'nin açlıkla mücadele ettiği ifade ediliyor. Gazze'de girişi yasaklanan takviye edici gıda ve aşı eksikliği nedeniyle çocukların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor. ABD ve İsrail'in Gazze'deki sivilleri açlığa mahkum etme politikasının insani olmayan bir yol olduğu vurgulanıyor ve uluslararası müdahale talep ediliyor. Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması ise Gazze'ye insani yardım girişlerini etkiliyor.

18.06.2024 14:03
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında olduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve ABD'nin Filistin halkına yardımların ulaşmasını engellediği aktarılarak, Gazze Şeridi'nin gittikçe açlığa sürüklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun girişi yasaklanan ürünlerden olan takviye edici gıda ve aşı yoksunluğu ile yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında olduğu bildirildi.

ABD ve İsrail'in Gazze'de 2.4 milyon sivilin açlığa mahkum edilmesinde kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, hasta ve çocuklara uygulanan aç bırakma politikasının, gıda ve ilaç girişinin yasaklanmasının insani olmayan tehlikeli bir yol olduğu belirtildi.

Tüm bunların Gazze'deki sivillere yönelik işlenen bir soykırım savaşı olduğunun altı çizilen açıklamada, işlenen bu suçların durması için acil uluslararası müdahale talep edildi.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yardım engeli açlık tehlikesi yaratıyor - Son Dakika

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