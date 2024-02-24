İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Adıyaman'da kınandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Adıyaman'da kınandı

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları Adıyaman\'da kınandı

Adıyaman'da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. MÜSİAD Adıyaman İl Başkanı Abdulkadir Kurt, Filistin'de aylardır süren katliamlara dikkat çekerek, Gazze'nin adeta bir mezarlık haline geldiğini belirtti. İsrail saldırılarında binlerce Filistinlinin öldüğünü ve yüzbinlerce kişinin de sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ifade etti.

24.02.2024 14:43
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Adıyaman'da kınandı.

Demokrasi Parkı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Filistin ve Türk bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

Burada konuşan MÜSİAD Adıyaman İl Başkanı Abdulkadir Kurt, Filistin'de aylardır katliam yapıldığını söyledi.

Gazze'nin sadece bir toprak parçası olmadığını belirten Kurt, şöyle konuştu:

"4,5 aydır bir ülke ve bu ülkenin en özgür şehri olan Gazze, içindeki tüm canlılarla birlikte vahşice yakılıp yıkılıp yok edilmeye çalışılıyor. İnsanlar açlığa, susuzluğa ve soğuğa mahkum ediliyor. Çocuklar katlediliyor, hastaneler bombalanıyor. Daha bir sürü canice eylem sistematik biçimde icra ediliyor. 7 Ekim'den önce uzun yıllardır ambargolar altında bulunan Gazze, bugün yeryüzünün en büyük mezarlığına dönüşmüştür. Öyle ki Gazze'nin kaldırımları, sokak araları, bahçeleri hatta okulları bile bir mezarlığa dönüşmüştür."

İsrail saldırılarında 29 bin 500 Filistinlinin öldürüldüğünü belirten Kurt, "Yaralı sayısı ise 69 bin 600'e yükseldi. 350 bin kronik hasta, 60 bin hamile kadın ve yaklaşık 700 bin çocuk yetersiz beslenme, dehidrasyon ve tıbbi olanakların yetersizliği sebebiyle ciddi komplikasyonlara maruz kalıyor." diye konuştu.

Toplanan kalabalık basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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