 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Antalya ve Isparta'da protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Antalya ve Isparta'da protesto edildi

23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü'nde Antalya ve Isparta'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları Antalya ve Isparta\'da protesto edildi
23.12.2023 - 16:26,
Abone Ol

23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü'nde Antalya ve Isparta'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Antalya Kudüs Platformu öncülüğünde Muratpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önündeki eyleme çok sayıda kadın ve çocuk katıldı.

Sessiz oturma eyleminde çocuk ayakkabıları ve oyuncaklar alışveriş merkezinin önündeki zemine bırakıldı.

Ellerindeki pankartlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden grup, yaklaşık iki saat süren eylemin ardından edilen duaların ardından alandan ayrıldı.

Alanya

Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) öncülüğünde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda kadın ile çocuk, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, Gazze'de çekilen fotoğraflar ve öldürülen bebekleri sembolize eden kefenlenmiş bebek kundakları ile toplandı.

ALDAP Yönetim Kurulu Üyesi Hasan İlhan, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Rim'in bugün doğum günü olduğunu söyledi.

İsrail'in binlerce ton bomba ile Rim'i katlederek yok edebileceğini zannettiğini belirten İlhan, "Ama yok etmek şöyle dursun, Rim yavrumuz kendi dipdiri olduğu gibi, ölmek üzere olan insanlığımızı diriltiyor. Ondan bize, masumiyeti, güzelliği, dedesinin tertemiz sevgisi yanında bütün şehit çocuk çocukları hatırlayacağınız bir gün de miras kaldı. Gazzeli Rim ve tüm dünyada geçmişte ve bugün şehit edilen çocukları anıyor, onları katledenleri lanetliyoruz. " dedi.

Etkinliğe katılanlar İsrail'in saldırıların da hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezerken, çocuklarda kendileri için hazırlanan panoya dileklerini yazdı.

Bazı minik çocuklar ise getirdikleri oyuncuları öldürülen bebekleri sembolize eden kefenlenmiş bebek kundaklarının yanına bıraktı.

Isparta

Isparta'da da Dünya Şehir Çocuklar Günü dolayısıyla çocuklar yürüyüş gerçekleştirdi.

Akoluk Cami önünde buluşan çocuklar, Kaymakağı Meydanı'na yürüdü.

Etkinlik, basın açıklamasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Isparta, Antalya, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Antalya ve Isparta'da protesto edildi - Son Dakika


16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28
Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07
Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü

Son Dakika
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail askerlerini İsrail füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 17:12:37. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Antalya ve Isparta'da protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement