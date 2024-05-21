İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında onlarca kişi öldü ve yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında onlarca kişi öldü ve yaralandı

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarında onlarca kişi öldü ve yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İsrail'in saldırıları, Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felakete yol açtı. Saldırılar 228. gününde devam ediyor ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor.

21.05.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca kişiyi öldürdü ve yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar, 228. gününde de devam ediyor.

Kuzeydeki Beyt Lahiya bölgesinde Kehlut ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaraladı.

Güneydeki Han Yunus kentinde de Ebu Amir ve Ebu Tayr ailelerinin yaşadıkları evlerin hedef alınması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail uçaklarının, Mısır-Gazze sınırında Engelliler Derneğinin arkasında bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da yaralananlar oldu. Sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyini bombalaması nedeniyle de onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 562 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 652 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında onlarca kişi öldü ve yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşandı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı
09:23 ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi
08:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:42 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu
09:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 12:16:55. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında onlarca kişi öldü ve yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement