Gazze'de İsrail saldırılarında 2 ölü, 5 yaralı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin kuzeyindeki Hamed bölgesine saldırı düzenledi. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan Ali Yasir el-Udeyni (28) hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesine bağlı Ebu Salah bölgesinde ise insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İHA saldırısında ölen Hamis Mahmud el-Cuveyfil'in (47) cenazesi ile yaralı 5 kişi, Deyr el-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kontrolü altında tuttuğu bölgelerde bina ve tesisleri yıkmaya devam ettiğini belirtti. Han Yunus'un güneyindeki bazı bölgeler de İsrail topçu ateşiyle vuruldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 932 kişinin öldüğü, 2 bin 859 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 941'e, yaralı sayısının ise 172 bin 967'ye yükseldiği bildirildi.