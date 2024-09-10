İsrail Han Yunus'ta Katliam Yaptı: 40 Ölü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenledi.

Saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştuğu ve en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü kaydedildi.

Sivil savunma ekiplerinin, bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Bu nedenle sayının artabileceği belirtildi.

Oluşan çukurlara gömülüp yok olan aileler var

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en çirkin katliamlardan biriyle karşı karşıya olduklarını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının yaralandığını, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Her bir çadırda en az 5 kişi olduğu düşünülürse çok büyük bir sayıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılır. Bölgede 3 büyük çukur oluştu. Çadırlar, bu çukurlara gömüldü. Cesetleri çıkarmamız çok uzun sürebilir, bunun için ağır iş makinelerine ihtiyacımız var. Çukurlara gömülüp tamamen yok olan aileler var." dedi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite ise yaptığı açıklamada, kumaş ve naylonlardan oluşan çadırların, dağ ve büyük binaların bombalanmasında kullanılan ABD yapımı büyük füzelerle vurulduğunu kaydetti.

Sevabite, 40 ölü ve onlarca yaralının dışında onlarca kişinin de kumlar altına gömülerek kaybolduğunu aktardı.

Uluslararası toplumun Gazze'de işlenen katliamlara ses çıkarmadığına işaret eden Sevabite, İsrail'in 340 günde 3 bin 450 katliam işlediğini söyledi.

İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti.

Hamas, İsrail'in iddialarını yalanladı

Hamas'tan yapılan açıklamada, hedef alınan bölgede direnişçilerin olduğu yönündeki iddiaların "düpedüz yalan" olduğu ifade edildi.

İsrail'in bu tür iddialarla, işlediği çirkin katliamları meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, Hamas'ın daha önce pek çok kez "sivillerin olduğu yerlerde direniş unsularının bulunmadığı ya da bu yerlerin askeri amaçlarla kullanılmadığını" açıkladığı dile getirildi.

İsrail savaş uçaklarının "güvenli" olduğu iddia edilen bir bölgede gerçekleştirdiği "korkunç" katliamın, Nazist İsrail hükümetinin, uluslararası hukuku ve saldırıların durdurulması yönündeki çağrıları hiçe sayarak Filistin halkına karşı iğrenç katliamlar işlemeye ve soykırıma devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.