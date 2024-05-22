İsrail saldırısında 1'i bebek, 2'si çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail saldırısında 1'i bebek, 2'si çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail saldırısında 1\'i bebek, 2\'si çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Ez-Zevayide beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 1'i bebek, 2'si çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında çadırlarda yaşayan binlerce Filistinli büyük korku ve panik yaşadı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 35 bin 647 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

22.05.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Ez-Zevayide beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 1'i bebek, 2'si çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Zevayide beldesinde yerinden edilen Filistinlilere ait çadırlarla çevrili bir evi bombaladı.

Saldırıda 1'i bebek, 2'si çocuk olmak üzere 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Cenazeler, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

"Bu insanların suçu ne, neden öldürülüyorlar?"

Saldırı sonrasında çadırlarda yaşayan binlerce Filistinli büyük korku ve panik yaşadı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen cenazeler arasında battaniyeye sarılmış halde yan yana yere dizilen iki çocuğun naaşı dikkati çekti.

Cenazelerin yanında duran bir Filistinli, kucağındaki cansız bebeği işaret ederek, "Bu insanların suçu ne, neden öldürülüyorlar?" dedi.

Hastaneye gelen Filistinliler, gözyaşları içinde yakınlarının naaşına dokunmaya çalıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldüğünü, 79 bin 852 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Çocuk, Bebek, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırısında 1'i bebek, 2'si çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 11:50:12. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail saldırısında 1'i bebek, 2'si çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement