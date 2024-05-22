İsrail saldırısında 1\'i bebek, 2\'si çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Ez-Zevayide beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 1'i bebek, 2'si çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Zevayide beldesinde yerinden edilen Filistinlilere ait çadırlarla çevrili bir evi bombaladı.

Saldırıda 1'i bebek, 2'si çocuk olmak üzere 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Cenazeler, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

"Bu insanların suçu ne, neden öldürülüyorlar?"

Saldırı sonrasında çadırlarda yaşayan binlerce Filistinli büyük korku ve panik yaşadı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen cenazeler arasında battaniyeye sarılmış halde yan yana yere dizilen iki çocuğun naaşı dikkati çekti.

Cenazelerin yanında duran bir Filistinli, kucağındaki cansız bebeği işaret ederek, "Bu insanların suçu ne, neden öldürülüyorlar?" dedi.

Hastaneye gelen Filistinliler, gözyaşları içinde yakınlarının naaşına dokunmaya çalıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldüğünü, 79 bin 852 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.