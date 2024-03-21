İsrail İHA Saldırısında Yaralanan Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail İHA Saldırısında Yaralanan Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir araca dün insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği hava saldırısında yaralanan Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Cenin kentinde bir araca dün İHA ile düzenlediği hava saldırısında yaralanan Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 447'ye yükseldi.

21.03.2024 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir araca dün insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği hava saldırısında yaralanan Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail ordusunun Cenin kentinde bir araca dün İHA ile düzenlediği hava saldırısında yaralanan Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün İsrail güçlerinin bir aracı hedef alan saldırısında, 1 Filistinlinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı ve çevredekilerin çıkan yangını söndürmeye çalıştığı görülmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 447'ye yükseldi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İHA Saldırısında Yaralanan Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Niğde'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı
    21:00 Niğde'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

    Niğde'de Yeşilburç-Kırkpınar yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
    21:00 Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

    Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

  • Pendikspor, Süper Lig'de kalan 8 hafta için çalışmalarını sürdürüyor
    21:00 Pendikspor, Süper Lig'de kalan 8 hafta için çalışmalarını sürdürüyor

    Milli maçlar nedeniyle verilen arada Pendikspor, Trendyol Süper Lig'de kalan 8 hafta için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde kulüpler tesislerindeki çalışmalarda kırmızı-beyazlılar günde çift idman yapıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen İstanbul ekibi, ligin 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Pendikspor, ligde geride kalan 30 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 19. sırada bulunuyor.

  • İstanbul'un Yıldızları Grubu Levent'te Bando Gösterisi Yaptı
    20:58 İstanbul'un Yıldızları Grubu Levent'te Bando Gösterisi Yaptı

    Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Kadıköy'de trafikte keyifli vakit geçirmek için bale, horon ve Michael Jackson dansı yapan İstanbul'un Yıldızları Grubu, bu sefer Levent'te bando gösterisi düzenledi. Gösteri sırasında sürücülere stres topu ve papatya dağıtıldı.

  • ABD Kongresi, İsrail'e askeri yardımı onaylarken UNRWA'ya fon ayrılmamasını öngördü
    20:55 ABD Kongresi, İsrail'e askeri yardımı onaylarken UNRWA'ya fon ayrılmamasını öngördü

    ABD Kongresi, Demokratlarla Cumhuriyetçilerin anlaştığı geçici bütçe tasarısında, İsrail'e yeni askeri yardımlar onaylanırken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Mart 2025'e kadar fon ayrılmaması öngörüldü. Tasarıda ayrıca, Gazze'ye insani yardım sağlayan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmayacağı belirtildi. Bu karar, UNRWA'nın Gazze'deki acil yardımların dağıtılmasında önemli bir rol oynadığı düşünüldüğünde eleştirilere neden oldu.

  • Murat Kurum: Oylara sahip çıkmalıyız
    20:55 Murat Kurum: Oylara sahip çıkmalıyız

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlerinde oylara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, adil ve şeffaf bir seçim için sahada olunması ve her vatandaşın oyunun sayılmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Kurum, avukatlarla bir araya geldiği iftar programında, seçim sürecinin demokrasiye uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini ve hukuki işlemlerle manipülasyonlara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Mavi Vatan'da hakkımız ve hukukumuz daha da pekişti
    20:52 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Mavi Vatan'da hakkımız ve hukukumuz daha da pekişti

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana'da yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın egemen bir devlet olması bakımından deniz yetki alanları, münhasır bölge hakları, kıta sahanlığı ve kara hudutlarıyla Mavi Vatan'da hakkın ve hukukun daha da pekiştiğini belirtti. Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, iki devletli çözümün gerekliliğini dile getirdi.

  • Meral Akşener, Aydın adaylarına oy istedi
    20:50 Meral Akşener, Aydın adaylarına oy istedi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Söke'de iftar programında partisinin Aydın adaylarına oy istedi, 'Biliyorum ki asla sizlere ihanet etmeyecektir, hizmetin de en iyisini yapacaktır. Hep beraber arkadaşlarımıza kefiliz dolayısıyla onları size emanet ediyorum' dedi.


18:50 CHP’li vekil Engin Altay, “Benim çırağımdı“ diyerek Özgür Özel’i kürsüye çağırdı CHP'li vekil Engin Altay, "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı
17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
20:19 Planlanan görüşme neden gerçekleşmedi Ali Koç ve Dursun Özbek’in ortak dostundan açıklama var Planlanan görüşme neden gerçekleşmedi? Ali Koç ve Dursun Özbek'in ortak dostundan açıklama var
20:11 Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği’nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
17:11 Elazığ’da Düğünde Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Elazığ'da Düğünde Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
16:47 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 21:00:30. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail İHA Saldırısında Yaralanan Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement