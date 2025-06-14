İsrail\'in vurduğu İsfahan\'daki nükleer sahada bulunan 4 kritik bina hasar gördü

UAEA'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "UAEA'nın edindiği bilgilere göre, dünkü saldırıda İsfahan nükleer sahasındaki Uranyum Dönüştürme Tesisi ve Yakıt Plakası Üretim Tesisi dahil 4 kritik bina hasar gördü. Natanz 'da olduğu gibi saha dışı radyasyonda artış beklenmiyor." bilgisine yer verildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail 'in İran 'da nükleer tesislere gerçekleştirdiği saldırılarında ardından bölgedeki radyolojik değerlendirmelere ilişkin bir açıklama yaptı.

NE OLMUŞTU?

UAEA Başkanı Rafael Grossi, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) verdiği raporda, Natanz nükleer tesisinde radyolojik ve kimyasal sızıntı bulunduğunu ifade etmişti. Grossi, "İran'ın Natanz nükleer tesisinin içinde radyoaktif ve kimyasal kirlilik bulunuyor ama tesisin dışında radyasyon seviyesinde artış yok" ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil 20'ye yakın üst düzey askeri yetkililer ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı ise 78 olarak açıklandı.

İran'ın bu saldırılara karşı misillemesi ise gece yarısı geldi. Tel Aviv'i vuran Tahran yönetimi saldırıların süreceğini ifade etti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.