CHAMA, 18 Nisan (Xinhua) -- Lübnan askeri kaynaklarının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, İsrail'in Çarşamba günü Lübnan'ın doğusuna ve güneyine düzenlediği bir dizi hava saldırısında bir sivil yaralanırken, çok sayıda ev yıkıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında bir sivil yaralandı - Son Dakika
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ın İdil ilçesinin su sorununun çözülmesini talep etti. Aslan, İdil Belediyesinin su ve kanalizasyon şebekesini yenileme işinden dolayı 45 milyon lira borcu olduğunu ifade ederek, ilçenin su sorununun halen çözülmediğini belirtti. Aslan, belediyenin borçlarının Hazine tarafından silinmesini ve yeni bir su projesinin yapılmasını istedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında ilk kez toplandı. Nisan ayı olağan toplantısında gündem maddeleri okundu ve başkanvekilleri, divan katipliği, encümen ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Ayrıca Tarihi Kentler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliğine üye seçimleri de gerçekleştirildi. Görgel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın yeniden imar ve inşa edilmesi noktasında tüm belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür etti ve bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirileceğine inandığını belirtti.
Bingöl'de Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2024 yılında gerçekleştirilen projelerin değerlendirmesi yapıldı. Vali Usta, 132 projeden 12'sinin tamamlandığını, 84 projenin devam ettiğini ve 25 projenin ihale aşamasında olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde yakınlarını kaybeden Ebrar Sitesi aileleri, basın açıklaması yaparak hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti. Açıklamada, felaketin sorumlularının yargı önünde hesap vermesi ve eksikliklerin giderilerek adil bir yargı süreci talep edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi Kapanış Konferansı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferansta, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı ve 2053 hedeflerine ulaşmak için daha fazla çalışma gerektiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin farklı meteorolojik afetlere hazır olması gerektiği vurgulandı ve iklim değişikliğinin neden olduğu afetlere karşı önlemler alındığı ifade edildi.
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, M.A. yönetimindeki motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. ve motosiklette bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aksaray'da estetik operasyonları ameliyat gibi göstererek kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı iddia edilen doktor ile 2 kişi tutuklandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda, doktorun estetik operasyonları sağlık ameliyatı gibi göstererek haksız şekilde para talep ettiği ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışmanın ardından doktor ve iş yeri sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde üst üste 3 kez şampiyon olan İbrahim Bölükbaşı, 2021'de altın kemer almayı hak etti. Ancak müsabakaların 2020'de Kovid-19 nedeniyle durdurulması sebebiyle ödülü verilmemişti. Sporcu, durumu yargıya taşıdı ve altın kemerin kendisine verilmesi kararı çıktı. Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, noter huzurunda Bölükbaşı'na ödülünü teslim etti. Bölükbaşı, altın kemeri çocuklarının eğitimi için kullanacağını belirtti.
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Ramazan Bayramında ilçenin 9 günlük bayram tatilinde günlük ortalama 80 bin kişi ağırlandığını açıkladı. Amasra, turizmde parlayan yıldızı olarak Karadeniz'in incisi olarak biliniyor.
Pütürge Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Mikail Sülük başkanlığında ilk kez toplandı. Meclis üyelerinin görev dağılımı yapıldı ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında bilgi verildi.
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