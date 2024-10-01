İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 95 Ölü

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BEYRUT, 1 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in son 24 saat içinde Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 95 kişi hayatını kaybederken, 172 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Pazartesi gecesi yapılan açıklamada Baalbek el-Hirmil bölgesinde 16 kişinin öldüğü ve 48 kişinin yaralandığı, Nebatiye vilayetindeyse 16 kişinin öldüğü ve 55 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Beyrut'ta 4 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı, güney vilayetindeyse 52 kişinin öldüğü ve 43 kişinin yaralandığı bildirildi. Bekaa bölgesinde ise 7 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu geçtiğimiz haftadan bu yana Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor. Bu da İsrail ile Hizbullah ile arasındaki gerilimin büyük ölçüde tırmandığı anlamına geliyor.