İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Artıyor

İsrail, Lübnan'a son 48 saatte 235, Ekim'den bu yana ise 10,650 hava saldırısı düzenledi.

21.10.2024 21:17
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İsrail'in, Lübnan'a son 48 saatte 235, 8 Ekim 2023'ten bu yana ise 10 bin 650 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları nedeniyle can kayıpların artmaya devam ettiği belirtilen raporda, İsrail savaş uçaklarının son 2 günde Lübnan'a 235 saldırı düzenlediği ve bugüne kadar yapılan saldırı sayısının ise 10 bin 650'e ulaştığı ifade edildi.

Raporda, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için açılan sığınma merkezleri sayısının 1094'e çıktığı ve bu merkezlere 191 bin 912 vatandaşı yerleştirdikleri kaydedildi.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 23 Eylül-21 Ekim tarihleri arasında Lübnan'dan Suriye'ye 486 bin 679 kişinin geçiş yaptığı aktarılan raporda, bunlardan 341 bin 849'unun Suriyeli ve 144 bin 830'unun da Lübnan vatandaşı olduğu belirtildi.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 483 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 483 kişi öldü, 11 bin 628 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Artıyor - Son Dakika

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