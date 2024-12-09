İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 3 Ölü

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BEYRUT, 9 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Mercayun bölgesindeki Dibbin köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'na göre İsrail savaş uçakları pazar günü Bekaa Vadisi'nde bulunan ülkenin doğusundaki Kefer Zabad köyü ile Ancar kasabası arasındaki dağlık bölgeye baskın düzenledi.

İsrail ordusunun, Hasbeya bölgesindeki Ayn Kinya belediyesinde zeytin toplayan iki Lübnan vatandaşını da kaçırdığı belirtildi.

İsrail ordusu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, birliklerinin Hizbullah'ın konuşlanmasını engellemek ve tehditleri ortadan kaldırmak için an itibarıyla Lübnan'ın güneyinde operasyonlar düzenlediğini ve bunun "İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakata uygun" olduğunu söyledi.

İsrail ile Hizbullah arasında yaklaşık 14 aydır devam eden çatışmaları durdurmak amacıyla ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes 27 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

Ateşkese rağmen bölgedeki gerginlik devam etmesi ve tarafların birbirini ateşkes ihlali konusunda suçlaması, anlaşmanın kalıcılığına dair endişeleri artırıyor.