İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 7 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 7 Ölü

İsrail savaş uçakları, Lübnan'da bir binaya düzenlediği saldırıda 7 kişinin cansız bedenini çıkardı.

10.10.2024 14:46
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İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın batısındaki, Lübnan Dağı bölgesindeki El-Verdaniye beldesinde hedef aldığı bir binanın enkazından 7 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı bildirildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Lübnan Dağı bölgesindeki El-Verdaniye beldesinde, hedef alınan binanın enkazından 7 kişinin cansız bedeninin ve 18 kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda 3 kattan oluşan Dar es-Selam Derneği binasında da ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Lübnan Haber Ajansı'nın haberine göre ise İsrail ordusunun Sayda kentine saldırısında 6 kişi yaralanırken, Sur kentindeki saldırı sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 141 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi yaşamını yitirdi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 7 Ölü - Son Dakika

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