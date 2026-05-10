İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısında 15 Ölü

SAKSAKİYYE, 10 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Haber Ajansı, saldırıda hayatını kaybedenler arasında en az bir çocuk, yaralılar arasında ise çok sayıda çocuk bulunduğunu bildirdi.