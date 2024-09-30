İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 6 Sağlık Çalışanı Öldü

Güncel

İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden hava saldırıları sonucu 6 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sivillere yönelik hava saldırılarına ilişkin "Düşman insanlık dışı soykırıma devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun Batı Bekaa bölgesindeki bir sivil savunma merkezini bombaladığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırı sonucu 6 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 4'ünün belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplum "İsrail'in sivilleri ve sağlık çalışanlarını hedef alan insanlık dışı saldırılarına" karşı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlandı.

Sağlık Bakanlığı, dün de İsrail'in ülkeye yönelik hava saldırıları sonucu son iki günde 14 sağlık çalışanının öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1184 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1184 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.