İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 19 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 19 Ölü

19.06.2026 11:39
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İsrail ordusu, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a hava saldırıları düzenledi, 19 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ABD- İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden itibaren Nebatiye kenti, Secid, Reyhan, Kevseriyyet Siyad, Kefercuz, Kefertebnit, Yukarı Nebatiye, Haruf, Şarkiye, Düveyr, Kuseybe, Keferdcal, Adşit, Tul ve Cebşit beldelerini hedef aldı.

İsrail topçuları ise Nebatiye kenti, Kefer Cuz bölgesi, Keferrumman, Zibdin, Yukarı Nebatiye, Habbuş, Secid, Cebel er-Rafi, Kefersir, Kuseybe ve Cebşit çevresine yoğun bombardıman düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Cizzin bölgesindeki Reyhan beldesine düzenlediği saldırıda da 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sur kentine bağlı Burç Kalavay beldesi de İHA saldırısına maruz kaldı.???????

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, ölenler arasında kadın ve çocuklar da yer aldı.

İsrail ordusundan saldırı açıklaması

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyini hava saldırılarıyla hedef almaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda Hizbullah altyapısı ve mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 912 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 19 Ölü - Son Dakika

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