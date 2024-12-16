İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 3 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 3 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişiyi yaraladı. Ateşkes ihlalleri arttı.

16.12.2024 15:16
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Sayda'ya bağlı Neccariyye beldesini hedef aldı. İsrail'in saldırısında 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleri 228'e yükselirken bu saldırılarda şu ana kadar 31 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Lübnan ordusunun, ülkenin güneyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde patlamamış savaş mühimmatlarını temizleme çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusu 11 Aralık'ta Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinden çekildiğini duyurmuş, Lübnan ordusu da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü birlikleri ile ABD koordinasyonunda İsrail'in çekildiği beldenin çevresinde konuşlanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 3 Yaralı - Son Dakika

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