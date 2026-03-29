İsrail'in Lübnan'a Sızması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Sızması

29.03.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Suriye üzerinden Lübnan'a baskın düzenleyerek Hizbullah altyapısını hedef alıyor.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde işgalini sürdürdüğü Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı'ndan Lübnan'ın güneydoğusuna sızarak baskın düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askeri unsurlarının, Suriye'nin güneyinden Lübnan'ın Şeba Çiftlikleri bölgesine girdiği aktarıldı.

Açıklamada, 810'uncu Dağlar Bölge Tugayı'na bağlı Alpinist Birliği'nin yedek askerlerinin "Suriye'nin Hermon Dağı bölgesinden Lübnan'ın güneyindeki Dov Dağı (Şeba Çiftlikleri) bölgesine doğru tırmanarak geçtiği" ifade edildi.

Suriye'nin güneyinden Lübnan'a yapılan baskının amacının "bölgeyi taramak, istihbarat toplamak ve bölgedeki Hizbullah altyapısını tespit etmek" olduğu öne sürüldü.

İsrail ordusu, Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinin hemen ardından Suriye'nin güneyindeki Cebel eş-Şeyh Dağı'nı (Hermon Dağı) işgal etmişti.

Lübnan ordusunun ise geçen hafta Suriye ile Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı sınırında yer alan Şeba beldesinin çevresinden beldenin içlerine doğru çekilmeye başladığı bildirilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 12:14:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.