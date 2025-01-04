İsrail'in Lübnan Ateşkesine İhlaller Sürüyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Ateşkesine İhlaller Sürüyor

İsrail ordusu, Lübnan ile 27 Kasım'da ilan edilen ateşkesi 12 kez ihlal etti, 33 kişi öldü.

04.01.2025 00:17
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İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 38'inci gününde 12 kez ihlal etti.

İsrail ordusunun Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 365'e yükselirken, bu saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, dron uçurma, evleri yakma ve havaya uçurma, yolları kapatma, ateş açma gibi ihlallerini başkent Beyrut, Lübnan'ın güneyinde Sur ile Nebatiye'de gerçekleştirdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında İsrail ordusuna ait dronun uçtuğu görüldü.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Mercayun'da İsrail ordusuna ait askeri araçlar Kefr Kila ve Burc el-Muluk beldeleri arasındaki yolu kapattı.

İsrail ordusu, Kefr Kila ile Beni Hayyan beldesi çevresinde çok sayıda evi havaya uçurdu.

Beni Hayyan beldesinde iki evde arama yapan İsrail askerleri bu evleri ateşe verdi, Beni Hayyan'ın batısından es-Suluki Vadisi'ne kadar uzanan vadide yolları tahrip etti.

Ayrıca İsrail askerleri Beni Hayyan yolunu Suluki Vadisi yönünden toprak bariyerlerle kapattı.

Beni Hayyan ve Talmuse beldeleri arasında uzanan bölgede İsrail ordusu makineli tüfeklerle ateş açtı.

Mercayun ilçesine bağlı Hula beldesinde de İsrail ordusu çok sayıda evi ateşe verdi

İsrail ordusuna ait dronların Bint Cibeyl semalarında yoğun bir şekilde uçtuğu görüldü.

İsrail dronlarının gözlemlendiği Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde de İsrail ordusu, Nakura beldesinde çok sayıda evi yıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin kişi öldü, 16 binden fazla kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Ateşkesine İhlaller Sürüyor - Son Dakika

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