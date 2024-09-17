İsrail'in Lübnan'daki Saldırısı: ABD'ye Bilgi Verilmedi

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İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmadan önce ABD yönetimine bilgi vermediği öne sürüldü.

ABD'nin "Axios" haber platformunun iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatmadan önce Biden yönetimine bilgi vermediği iddia edildi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynağa göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, üst düzey kabine üyeleri ve güvenlik kurumlarının başkanlarıyla hafta başında yaptığı güvenlik toplantısı sırasında söz konusu saldırı onaylandı.

İsmi paylaşılmayan bir İsrailli yetkili de Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın gün içerisinde Tel Aviv'deki ordu komuta merkezinde birkaç saat görüştüğünü belirtti.

Haberde başka bir kaynağın ise İsrail'in Hizbullah ile çatışmayı yeni bir aşamaya taşımak için söz konusu saldırıyı yaptığı ancak tam kapsamlı bir savaş seviyesine ulaşmamaya çalıştığı yorumuna yer verildi.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.