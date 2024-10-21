İsrail'in Lübnan Hava Saldırıları: 2.464 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Hava Saldırıları: 2.464 Ölü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 2.464'e, yaralı sayısı 11.530'a ulaştı.

21.10.2024 10:03
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BEYRUT, 21 Ekim (Xinhua) -- İsrail-Hizbullah çatışmasının başlangıcından bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.464'e, yaralananların sayısı ise 11.530'a ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, sadece Cumartesi günü İsrail saldırılarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin de yaralandığını söyledi.

Cenup vilayetinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı, Nebatiye vilayetinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı, Bekaa Vadisi'nde ise 9 kişinin daha yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu Hizbullah'la gerilimin tırmandığı bir ortamda 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor.

Gazze Şeridi'nde Hamas ve İsrail arasındaki savaş devam ederken Hizbullah ve İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında devam eden çatışmaların daha da genişlemesinden endişe ediliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Hava Saldırıları: 2.464 Ölü - Son Dakika

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