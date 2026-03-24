İsrail'in Lübnan Saldırıları: 21 Ölü

24.03.2026 17:13
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1'i çocuk, 21'e yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden bu yana güneydeki Gassaniyye, Serire, Duveyr, Haruf, Ayn İbil, Sela ve Tayr Diba beldelerini hedef aldı.

Sela beldesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesini hedef alan saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Sur'un Sarifa beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin Adlun ve Ebu'l Esved beldeleri arasında kalan bölgeye İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Sur'un Mahrune beldesinde İsrail ordusunun bir motosikleti hedef alması sonucu 1 kişi öldü.

Kentteki Şebriha beldesinde bir aracı hedef alan İsrail saldırısında Suriyeli bir kişi hayatını kaybetti.

Sur'un bağlı Burc eş-Şemali yolunda İsrail dronlarının bir motosikleti hedef alması sonucu Burc eş-Şemali Mülteci Kampı'ndan olduğu belirtilen Filistinli Rebi Halihil yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Sayda kentinin doğusunda Miye ve Miye Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun Cebel-i Lübnan ilinde bulunan Aley ilçesine bağlı Beşamun düzenlediği hava saldırısında ise biri 3 yaşında çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Nebatiye kentinin güneyindeki Kefr Tebnit beldesine İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda Nebatiye Teknik Enstitüsü Genel Müdürü Mahmud Hamad hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin kuzeyinde bir motosikleti hedef alması sonucu Nebatiye Ambulans Servisi'nden 2 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden sağlıkçıların Nebatiye Belediye Başkanı Hasan Nizar Cabir'in oğlu Ali ve Nebatiye Ambulans Operasyonları Başkanı Muhammed Süleyman'ın oğlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Nebatiye-Habuş yolu üzerindeki el-Feyruz Restoranı çevresine düzenlediği saldırıda bir Suriyeli hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusu ayrıca Nakura ve İlma Şaab beldelerine topçu atışları düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

