İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskınları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskınları Artıyor

03.07.2025 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Bakanlığı, Haziran'da Aksa'ya 25 baskın yapıldığını ve 89 kez ezan engellendiğini açıkladı.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin haziran ayında Mescid-i Aksa'ya 25 kez baskın düzenlediğini ve İsrail makamlarının El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde 89 kez ezan okunmasını engellediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarında Müslümanların kutsallarına yönelik ihlallerine ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in haziran ayında Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik ihlallerini artırdığına özellikle de Mescid-i Aksa ile Harem-i İbrahim Camisi'nin hedef alındığına vurgu yapıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail güvenlik birimlerinin Mescid-i Aksa'ya haziran ayında 25'ten fazla baskın düzenlediği ve dini ritüeller yaptığı belirtilen açıklamada, Aksa'nın 11 kez ibadete kapatıldığı ve Müslümanların camiye girişinin engellendiği aktarıldı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanların sayısını kısıtladığı, Kubbet'üs Sahra ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini Yahudileştirme amacıyla sert uygulamalarda bulunduğu kaydedildi.

Kurban Bayramı'nda binlerce Müslümanın sıkı kısıtlamalar altında Aksa'da bayram namazı kıldığı hatırlatılan açıklamada, İsrail güçleri ile gaspçı İsraillilerin de bu sırada Kubbet'üs Sahra'nın avlusuna baskın düzenlediği, şarkı söyleyip dini ritüeller gerçekleştirdiğine dikkati çekildi.

İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'nde 89 kez ezan okunmasını engelledi

İsrail'in haziran ayında Harem-i İbrahim Camisi'nde 89 kez ezan okunmasını engellediği, camiyi art arda 12 gün ibadet edenlere ve ziyaretçilere kapattığı belirtildi.

Ramazan Bayramı'nda yaptığı gibi İsrail'in Kurban Bayramı ve Hicri Yılbaşında da Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara teslim etmeyi reddettiği ifade edildi.

İsrail makamlarının Harem-i İbrahim Camisi'nin koridorlarına alarmlar yerleştirdiği, çatısına asker konuşlandırdığı, duvarlarına ışıklarla İsrail bayrağı yansıttığı ve doğu kapısını kapattığı aktarıldı.

İsrail'in uygulamalarının caminin kutsallığına apaçık bir saldırı, Müslümanları kışkırtma ve camiye zamansal ve mekansal bölünme dayatma girişimi olduğu belirtildi.

İsrail, Kıyamet Kilisesi'ni 11 gün Hristiyanların ibadetine kapattı

Ayrıca İsrail'in Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni 11 gün boyunca Hristiyanların ibadet etmesine kapattığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Nablus'taki es-Salahi el-Kebir Camisi'ne baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, ibadet özgürlüğünü ihlal eden ve kutsal mekanlardaki tarihi ve hukuki durumu tehdit eden İsrail eylemlerinin durdurulması için uluslararası toplum ile insan hakları ve dini kuruluşlara "acil harekete geçme çağrısı" yaptı.

Müslümanlar için en kutsal 4. cami olan Harem-i İbrahim'e yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskınları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Leman Dergisi hakkında mali soruşturma başlatıldı Leman Dergisi hakkında mali soruşturma başlatıldı
Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı İşte yeni takımı Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı
Yapay zeka ile kabine üyelerinin bebeklik halleri oluşturuldu Bakan Kacır paylaştı Yapay zeka ile kabine üyelerinin bebeklik halleri oluşturuldu! Bakan Kacır paylaştı
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor
ABD’li Bakan’dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi ABD'li Bakan'dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi
Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı
Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle?
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

07:56
15 Temmuz’un kahramanı Zekai Aksakallı’ya yeni görev
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
07:51
Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı
Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı
07:39
Çeşme’deki yangın büyüyor Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
07:30
Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerindendi Resmen iflas etti
Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti
07:09
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
15:16
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
15:16
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
15:02
Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı
Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı
14:49
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
14:33
Depreme böyle yakalandılar Korku dolu anlar
Depreme böyle yakalandılar! Korku dolu anlar
14:28
Jude Bellingham, Arda Güler’i çıldırttı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı
14:15
Görüntü Türkiye’den Çocukları için geceden sıraya girdiler
Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler
14:07
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 09:43:15. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskınları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.