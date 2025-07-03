İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskınları Artıyor

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin haziran ayında Mescid-i Aksa'ya 25 kez baskın düzenlediğini ve İsrail makamlarının El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde 89 kez ezan okunmasını engellediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarında Müslümanların kutsallarına yönelik ihlallerine ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in haziran ayında Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik ihlallerini artırdığına özellikle de Mescid-i Aksa ile Harem-i İbrahim Camisi'nin hedef alındığına vurgu yapıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail güvenlik birimlerinin Mescid-i Aksa'ya haziran ayında 25'ten fazla baskın düzenlediği ve dini ritüeller yaptığı belirtilen açıklamada, Aksa'nın 11 kez ibadete kapatıldığı ve Müslümanların camiye girişinin engellendiği aktarıldı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanların sayısını kısıtladığı, Kubbet'üs Sahra ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini Yahudileştirme amacıyla sert uygulamalarda bulunduğu kaydedildi.

Kurban Bayramı'nda binlerce Müslümanın sıkı kısıtlamalar altında Aksa'da bayram namazı kıldığı hatırlatılan açıklamada, İsrail güçleri ile gaspçı İsraillilerin de bu sırada Kubbet'üs Sahra'nın avlusuna baskın düzenlediği, şarkı söyleyip dini ritüeller gerçekleştirdiğine dikkati çekildi.

İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'nde 89 kez ezan okunmasını engelledi

İsrail'in haziran ayında Harem-i İbrahim Camisi'nde 89 kez ezan okunmasını engellediği, camiyi art arda 12 gün ibadet edenlere ve ziyaretçilere kapattığı belirtildi.

Ramazan Bayramı'nda yaptığı gibi İsrail'in Kurban Bayramı ve Hicri Yılbaşında da Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara teslim etmeyi reddettiği ifade edildi.

İsrail makamlarının Harem-i İbrahim Camisi'nin koridorlarına alarmlar yerleştirdiği, çatısına asker konuşlandırdığı, duvarlarına ışıklarla İsrail bayrağı yansıttığı ve doğu kapısını kapattığı aktarıldı.

İsrail'in uygulamalarının caminin kutsallığına apaçık bir saldırı, Müslümanları kışkırtma ve camiye zamansal ve mekansal bölünme dayatma girişimi olduğu belirtildi.

İsrail, Kıyamet Kilisesi'ni 11 gün Hristiyanların ibadetine kapattı

Ayrıca İsrail'in Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni 11 gün boyunca Hristiyanların ibadet etmesine kapattığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Nablus'taki es-Salahi el-Kebir Camisi'ne baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, ibadet özgürlüğünü ihlal eden ve kutsal mekanlardaki tarihi ve hukuki durumu tehdit eden İsrail eylemlerinin durdurulması için uluslararası toplum ile insan hakları ve dini kuruluşlara "acil harekete geçme çağrısı" yaptı.

Müslümanlar için en kutsal 4. cami olan Harem-i İbrahim'e yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.