İsrail'in Nebatiye Hava Saldırısı: 5 Ölüm

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Ayn Kara beldesinde bir evi bombaladı.

İsrail ordusunun saldırısıyla yıkılan evde Nimetullah Hüseyin Mellah, eşi ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 889'u kadın ve çocuk, 208'i sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 445 kişi öldü, yaralı sayısının da 14 bin 599 kişi yaralandı.