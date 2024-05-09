İsrail'in Refah'a saldırısına tepki: ABD'li Yahudiler Biden'a tereddütlü - Son Dakika
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İsrail'in Refah'a saldırısına tepki: ABD'li Yahudiler Biden'a tereddütlü

İsrail\'in Refah\'a saldırısına tepki: ABD\'li Yahudiler Biden\'a tereddütlü

İsrail'in Refah'a kara saldırısına tepki gösteren ABD Başkanı Joe Biden'ın silah göndermeyi durduracağını açıklaması, ABD'li Yahudilerin seçimlerde Biden ve Demokrat Parti'ye oy vermekte tereddüt edeceklerini öne sürdü. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Biden'ın açıklamasının hayal kırıklığı yarattığını belirterek, İsrail'e yönelik baskının düşmanları memnun edeceğini savundu.

09.05.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
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İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Refah'a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından ABD'li Yahudilerin seçimlerde Biden ve Demokrat Parti'ye oy vermekte "tereddüt" edeceklerini öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Erdan, Biden'ın, Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda İsrail'e silah göndermeyi durduracağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Biden'ın açıklamasının "hayal kırıklığı yarattığını" ifade den Erdan, İsrail'e yönelik baskı oluşturulmasının sadece düşmanları memnun edeceğini savundu.

Erdan, "(Biden) Başkana ve Demokrat Parti'ye oy veren birçok Yahudi Amerikalı var ve onlar şimdi tereddütlü." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını açıklamıştı.

Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetmişti.

Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentinin doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Refah'a saldırısına tepki: ABD'li Yahudiler Biden'a tereddütlü - Son Dakika

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