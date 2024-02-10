İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti

İsrail\'in Refah kentine düzenlediği saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail'in sivillerin evlerine ve araçlarına saldırdığı belirtilirken, ölü sayısının arttığına dikkat çekildi. Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir yer haline gelmiş durumda.

10.02.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah kentinde son 24 saatte sivillerin evlerine ve araçlarına saldırılar düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü ifade eden Sevabite, "İşgalci İsrail, Refah'ın güvenli bölge olduğunu savunuyor ve buraya göç çağrılarında bulunuyor. Ancak buraya gelenleri de hedef alıyor." diye konuştu.

İsrail'in insanlara yalan söylediğini, sivillerin evlerini ve araçlarını kasıtlı olarak hedef aldığını belirten Sevabite, ölü sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İsrail, Gazze, İsrail, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:07:52. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement