İsrail'in Refah sınırını kapatması binlerce Filistinli hastanın hayatını tehdit ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Refah sınırını kapatması binlerce Filistinli hastanın hayatını tehdit ediyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirerek geçişleri kapatması, tedavi görmek için Mısır'a gitmeyi bekleyen binlerce Filistinli hastanın hayatını tehlikeye atıyor. İsrail'in saldırıları sonucunda insani bir dram yaşanan Gazze Şeridi'nde, hastaların Mısır'a seyahat etmesi engelleniyor. Hastanelerde tedavi gören çocukların aileleri, sınırın açılması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

08.05.2024 13:25
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- İsrail'in Refah sınırını kapatması binlerce Filistinli hastanın hayatını tehdit ediyor

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirerek geçişleri kapatması, tedavi görmek için Mısır'a gitmeyi bekleyen binlerce Filistinli hastanın hayatını tehdit ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine dün başlattığı saldırılar devam ediyor. İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne yardımların giriş yaptığı Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirerek geçişleri kapatmasının ardından kentte insani dram yaşanıyor. Geçişlerin kapatılması, Mısır'da tedavi görmeyi bekleyen Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli hastanın hayatını tehdit ediyor. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde bulunan El-Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi gören 3 yaşındaki Filistinli çocuğun annesi Emin el-Rafi, geçişin kapatılması nedeniyle bugün planlanan Mısır seyahatinin gerçekleştirilmeyeceğini belirtti. Çocuğunun lösemi, karaciğer ve dalak büyümesi ile mücadele ettiğini aktaran el-Rafi, durumunun her geçen gün daha da ciddileştiğini söyledi. Oğlunun 2 aydır hastanede tedavi gördüğünü ve Mısır'a gitmek üzere yetkililerden izin aldığını ancak sınırın kapatılmasıyla bunun engellendiğini ifade eden El-Rafi, "Oğlumun sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle hızlı bir şekilde seyahat etmesi için tüm kurumlara başvurdum. Ancak, o hala burada. Allah bize yeter. O işleri en iyi şekilde idare edendir" şeklinde konuştu.

Aynı hastanede Hepatit C tedavisi gören 9 yaşındaki Khaled'in babası Walid Akl ise, "2 aydan fazla bir süredir hastanedeyiz. Bu hafta tedavi görmesi için Mısır'a gitmesini umuyorduk ama İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısını kontrol etmesi bunu engelliyor" dedi. Seyahatin geciktiği her dakikanın çocuğunun hayatını tehdit ettiğini belirten Walid Akl, "Refah Sınır Kapısı'nın açılması, hastaların seyahat edebilmesi ve tedavi görebilmesi için tüm kurumlara çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail\'in Refah sınırını kapatması binlerce Filistinli hastanın hayatını tehdit ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Refah sınırını kapatması binlerce Filistinli hastanın hayatını tehdit ediyor - Son Dakika

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