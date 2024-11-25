İsrail'in Saldırıları Lübnan'dan Kaçışı Zorlaştırıyor

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, aralıksız saldırılarına devam eden İsrail'in, Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin güzergahlarını bombaladığını bildirdi.

Llosa, İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan Suriye'ye geçişlere ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

İsrail'in Lübnan ile sınır geçişinin Suriye tarafı olan Jounieh bölgesini üçüncü kez bombaladığını kaydeden Llosa, "Büyük hasar, Lübnan'dan kaçan insanların geçmesini neredeyse imkansız hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Llosa, BMMYK personelinin ciddi risklere rağmen o bölgede Suriye'ye geçebilecek kadar sağlıklı kişilere fiziksel olarak yardım etmeye çalıştığını belirtti ancak bazı yaşlıların Lübnan'a geri döndüklerini kaydetti. Llosa, "Onlar, Lübnan'da bombalandı. Kaçmaya çalışırken bombalandı." ifadelerini kullandı.

Llosa, çok güçsüz olanlardan bazılarının Lübnan'a geri döndüklerini ve daha fazla bombalamaya maruz kalacaklarını belirtti.

BMMYK Suriye Temsilcisi Llosa, son haftalarda İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'dan yaklaşık 560 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 754 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 754 kişi öldü, 15 bin 626 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.