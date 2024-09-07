Gazze'de Açlıktan Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Açlıktan Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir 'insani felakete' neden olduğu Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlıktan öldü. Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

07.09.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlıktan öldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nde küçük yaştaki kız çocuğu Yakin el-Estal yetersiz beslenme ve tedavi yetersizliği sonucu hayatını kaybetti.

Estal'ın ölümüyle Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı aralarında çocukların da bulunduğu 37 kişiye yükseldi.

Birçok yerel aktivist de "Çocuk Estal, hastanedeyken birilerinin hayatını kurtarması için harekete geçmesini beklerken son nefeslerini verdi." notuyla sosyal medya hesabından çocuğun görüntülerini paylaştı.

İsrail'in uluslararası yasaları ihlal eden kısıtlamaları ve saldırıları sonucu Gazze'nin özellikle kuzey bölgelerindeki Filistinliler, ciddi gıda, su ve ilaç kıtlığı yaşıyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Medya ofisinden 17 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada da İsrail ve ABD yönetiminin, insani yardım ve gıda konusunu Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı, açlığı derinleştirdiği ve insani durumu kasten ağırlaştırdığı ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 939 Filistinli öldü, 94 bin 616 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlıktan Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 00:42:55. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Açlıktan Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement