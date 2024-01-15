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İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'deki Filistinliler en büyük yerinden edilmeyle karşı karşıya - Son Dakika
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İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'deki Filistinliler en büyük yerinden edilmeyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, 1948'den bu yana en büyük yerinden edilmeye maruz kaldığını belirtti. UNRWA'nın X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında oluşan yıkımı anlatan '100 saniyede 100 gün' başlıklı görüntü paylaşıldı. Görüntülerde, İsrail'in hava saldırıları, yıkılan binalar, evlerini terk etmek zorunda kalan aile ve çocukların okullara ve derme çatma çadırlara sığınması ve zorlu yaşam şartlarını yansıtan karelere yer verildi. 1948'den bu yana Filistin halkının en büyük yerinden edilmesinin gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bir nesil çocuğun travmaya uğradığı, binlercesinin öldürüldüğü, sakat bırakıldığı ve ailesiz kaldığı vurgulanarak, insanların 'yaşanmaz' bir hayat sürdüğüne işaret edildi. İsrail'in saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini belirten UNRWA, 'Gazze'de 280 bin nüfusu olan Refah, şu anda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş insanı ağırlıyor.' açıklamasında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlardaki yoğunluğun bulaşıcı hastalıklara yol açtığını belirtmişti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 24 bin 100 Filistinli öldürüldü, 60 bin 834 kişi de yaralandı.

İsrail\'in saldırıları sonucunda Gazze\'deki Filistinliler en büyük yerinden edilmeyle karşı karşıya
15.01.2024 - 21:15,
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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, 1948'den bu yana en büyük yerinden edilmeye maruz kaldığını belirtti.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında oluşan yıkımı anlatan "100 saniyede 100 gün" başlıklı görüntü paylaşıldı.

Görüntülerde, İsrail'in hava saldırıları, yıkılan binalar, evlerini terk etmek zorunda kalan aile ve çocukların okullara ve derme çatma çadırlara sığınması ve zorlu yaşam şartlarını yansıtan karelere yer verildi.

1948'den bu yana Filistin halkının en büyük yerinden edilmesinin gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bir nesil çocuğun travmaya uğradığı, binlercesinin öldürüldüğü, sakat bırakıldığı ve ailesiz kaldığı vurgulanarak, insanların "yaşanmaz" bir hayat sürdüğüne işaret edildi.

İsrail'in saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini belirten UNRWA, "Gazze'de 280 bin nüfusu olan Refah, şu anda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş insanı ağırlıyor." açıklamasında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlardaki yoğunluğun bulaşıcı hastalıklara yol açtığını belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 24 bin 100 Filistinli öldürüldü, 60 bin 834 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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