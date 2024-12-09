İsrail'in Saldırısında Eski Askeri Envanter Belgelendi

Güncel

ÖMER KOPARAN/YAVUZ AYDIN - Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntüleri, İsrail savaş uçaklarının dün Suriye'nin başkenti Şam'da hedef aldığı Mezze Askeri Havaalanı'nda vurduğu askeri araç ve ekipmanların, İsrailli yetkililerin iddia ettiklerinin aksine demode bir envanter olduğunu ortaya koydu.

İsrail'in dün hava saldırısı düzenlediği havaalanında Gazelle helikopterleri, helikoptere monteli "Nord AS.12" anti tank füze, BUK-M1 karadan havaya füze sistemi ve Pantsir S-1 hava savunma füze sistemi gibi askeri araç ve teçhizatın yer aldığı görüldü.

AA'nın çektiği görüntülerde, havaalanında vurulan hava aracının yandığı anlaşılıyor.

Gazelle helikopterleri

Aerospatiale Gazelle, Fransız Aerospatiale tarafından üretilen ve 1973'te hizmete giren hafif genel maksat helikopteri.

Suriye envanterinde başlangıçta çok sayıda yer alırken uzun süren savaşta çoğunun düşürüldüğü ve artık günümüz muharebe ortamında modern ordular karşısında savaş gücünün dikkate değer olmaktan çıktığı değerlendirmeleri yapılıyor.

SA 340, SA 341 ve SA 342 adlarıyla da anılıyor. Genelde hafif nakliye, keşif ve hafif saldırı görevlerinde kullanılıyor.

Helikoptere saldırı görevleri için havadan karaya AT-3 "Sagger" anti tank güdümlü füzeler (ATGM), Rus menşeli SA-7 veya "Mistral" gibi batı menşeli havadan havaya füzeler, 128 milimetre veya 57 milimetrelik roketler ile 20 milimetrelik top veya 7,62 milimetre makineli tüfek yüklenebiliyor.

Gazelle'de ayrıca "AS. 12" ve "HOT" tanksavar füzeleri de kullanılabiliyor.

Tek veya 2 pilotla kullanılabilen helikopter 3-4 yolcu taşıyabiliyor. Boş ağırlığı yaklaşık 910 kilogram olan helikopterin uzunluğu 11,97 metre, yüksekliği 3,15 metre. 1,8 ton azami yükle kalkış yapabiliyor. Seyir hızı 264 kilometre saat olan Gazelle'nin menzili 361 kilometre ancak yükü arttıkça menzili azalıyor.

Gazelle, Fransa, Irak, Mısır, Fas, Kuveyt, Katar, Gabon ve Sırbistan gibi ülkelerin envanterinde mevcut. İngiltere ve Çin gibi bazı ülkeler de envanterlerinden Gazelle'yi çıkardı.

Nord AS.12 anti tank füze

Görseldeki helikopterin üzerinde yer alan füze ise havadan karaya Nord AS.12 anti tank güdümlü füze.

1955-1957'de Nord Aviation, daha sonra Aerospatiale tarafından tasarlandı. Üretimine 1982'de son verildi.

Füzelere anti-gemi, anti-tank veya parça tesirli anti-personel başlıklar takılabiliyor.

76 kilogram ağırlığındaki füzeler, 1,87 metre uzunluğunda, savaş başlığı yaklaşık 28 kilogram, çapı başlıklarına göre 18 ila 20 milimetre arasında değişiyor.

Katı yakıtlı ve tel güdümlü füze, 7-8 kilometre menzilli ve saatte 370 kilometre hızla hedefe yöneliyor.

Tel güdümlü olması ve elle hedefe yönlendirilmesi gibi kullanımını zorlaştıran faktörler ve üretimden kalkması gibi sebeplerden artık tercih dışı kalabileceği değerlendiriliyor.

BUK-M1 karadan havaya füze sistemi

NATO kod adı SA-11 olan 9K37M1 (BUK-M1), Sovyetler Birliği üretimi, kundağı motorlu, orta menzilli bir karadan havaya füze sistemine sahip ve hizmete 1983'te girdi.

690 kilogram ağırlıkta 4 füze taşıyabiliyor.

3,5 ila 35 kilometre menzilde ve 22 kilometre irtifadaki hedefleri imha edebiliyor. Füzeler 3 Mach hıza ulaşabiliyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra modernize edildi ancak Suriye ordusu envanterindekilerin eski nesil olduğu görülüyor.

Sistem "9A310M1" veya "9A39M1" kundağı motorlu fırlatıcılardan ateşlenebiliyor.

Görseldeki zırhlı aracın "9A310M1" fırlatıcı platformu olduğu tahmin ediliyor.

Sistemin çalışması için komuta aracı ve yükleyici araç da gerekiyor. Ancak Mezze Askeri Havaalanı'nda komuta ve yükleme araçlarının bulunmadığı, "9A310M1" fırlatıcının ise uzun süredir kullanılamaz halde olduğu görülüyor.

Pantsir S-1 hava savunma füze sistemi

Pantsir S-1, Suriye envanterindeki nispeten modern silahlardan.

Tekerlekli araca monteli, 3 kişilik mürettebatla kullanılabilen, karadan havaya, kısa ve orta menzildeki hava hedeflerine karşı etkili bir hava savunma top ve füze sistemi.

NATO kod adı "SA-22 Greyhound", üzerine monte edildiği 8×8 "Kamaz" kamyonları sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahip.

74 kilogram ağırlıkta ve 3,16 metre uzunluğundaki karadan havaya füzeleri ateşleyebiliyor. Ses hızının 3,8 katı hıza çıkabilen füzelerin savaş başlıkları 20-25 kilogram. Sistemin füzeleri modellerine göre 20-30 kilometre menzilde, 15-18 kilometre irtifadaki hedefleri imha edebiliyor.

Sistemde ayrıca 2 adet, 4 kilometrelik azami, 2 kilometrelik etkili menzilli, 30 milimetrelik çift namlulu 2A38M otomatik hava savunma topu bulunuyor.

Söz konusu top yakın koruma ve düşük irtifadaki başta İHA'lar olmak üzere hava hedeflerine karşı kullanılıyor.

Dakikada azami 2 bin 500 mermi atabilen top, hava hedeflerine karşı yüksek patlayıcı (HE) mermiler kullansa da zırh delici (AP) mühimmatı da ateşleyebiliyor.

2012'de envantere giren Pantsir-S1, Suriye'de, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda ve Libya'da kullanıldı.

Rusya, Suriye ve Libya dışında, Cezayir, Irak, Sırbistan, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ordularının envanterinde "Pantsir-S1" bulunuyor.

Suriye'nin de elinde bulunan modelin İHA'lara karşı yeteneklerinin daha kısıtlı olduğu bilgisi basındaki haberlerde yer alıyor.