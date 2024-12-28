İsrail'in Sana'ya Hava Saldırısı: 6 Ölü

Güncel

SANA, 28 Aralık (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik İsrail hava saldırılarında hasar gören Sana Uluslararası Havalimanı, 27 Aralık 2024.

İsrail'in Perşembe günü Yemen'in başkenti Sana ile Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 40'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Husiler Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in hava saldırılarının ardından hasar gören Sana Uluslararası Havalimanı ve Hudeyde Limanı'nın normal işleyişine geri döndüğünü belirtti.

Husi ulaşım yetkilisi Muhammed Kahim, Husiler'e ait Saba Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Sana Uluslararası Havalimanı ve Hudeyde Limanı, tam kapasiteyle faaliyette bulunmaya hazır durumda" ifadelerini kullandı. Kahim, havalimanının gece gündüz sivil uçakları, Birleşmiş Milletler'e ait uçakları ve insani yardım sevkiyatlarını kabul edecek teknik imkanlara sahip olduğunu sözlerine ekledi. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)