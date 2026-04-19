İsrail'in şiddetli saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın Nebatiye kentinde geride büyük bir yıkım kaldı

19.04.2026 16:25
İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Lübnanlı anne: - "Her seferinde İsrail bize saldırdı, çocuklarımız vatani görevlerini yaparken şehit oldu" - Oğlunu kaybeden Muhammed Şebib: - "Sivillerin eşyalarına bakın, biz kendi halinde yaşayan insanlarız. Oğlumun cesedini 5 gün sonra enkaz altından çıkarabildim" - Lübnanlı esnaf Fuad Müslümani: - "Ramazan ayıydı, dükkana Türkiye'den bir sürü kıyafet ve malzeme getirmiştik. Saldırıyla birlikte 28 yıllık emeğimiz, anılarımız gitti. Biz bu dükkan sayesinde çocukları okuttuk. Her şeyin telafisi var. İnşallah bu iş yerinin daha iyisini açarız"

MUHAMMED EMİN CANİK/ETHEM EMRE ÖZCAN - İsrail ordusunun, 2 Mart'tan geçici ateşkesin ilan edildiği 17 Nisan'a kadar hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti büyük yıkıma maruz kaldı.

İsrail saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Nebatiye'de sivil ve devlete ait binalar da bombalandı.

Ateşkesten bir hafta önce, 10 Nisan'da İsrail ordusunun Nebatiye hükümet binası ve çevresini hedef alması sonucu bölgede bulunan Devlet Güvenlik Ofisi de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Bu saldırıda 13 Lübnan güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Devlet Güvenlik Ofisi'nde yaşamını yitiren güvenlik güçlerinden Yusuf Kaansu'nun annesi, hedef alınan bölgede AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaştan sıkıldık. Bu savaşı biz başlatmadık, bu savaş bize dayatıldı." dedi.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle saldırılar düzenlediğine vurgu yapan Lübnanlı anne, "Her seferinde İsrail bize saldırdı, çocuklarımız vatani görevlerini yaparken şehit oldu." diye konuştu.

Lübnanlı kadın, ofisin İsrail saldırısından önce kapatılması gerektiğini belirterek hükümeti ihmalkarlıkla suçladı.

İsrail'in Lübnan devletine ait bir merkezi hedef aldığına dikkati çeken anne Kaansu, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları da hatırlattı.

Acılı anne İsrail ile müzakere yapılmasına karşı çıkarak, "İsrail'e güvenilemeyeceğini" söyledi.

"Oğlumun cesedini 5 gün sonra enkaz altından çıkarabildim"

İsrail ordusunun 6 katlı binayı hedef aldığı saldırıda oğlunu kaybeden Lübnanlı baba Muhammed Şebib, "Burası 6 katlı, 12 daireli bir binaydı ve tamamen sivildi. Binada oğlum ve burada yaşayan 3 kişi vardı. Saldırıda oğlum Abdullah Şebib hayatını kaybetti, diğer oğlum da yaralandı." dedi.

Şebib, "Sivillerin eşyalarına bakın, biz kendi halinde yaşayan insanlarız. Oğlumun cesedini 5 gün sonra enkaz altından çıkarabildim." diye konuştu.

Saldırının ramazan ayında düzenlendiğine dikkati çeken Şebib, bina ve çevresinde askeri teçhizat bulunmadığını ve tamamen sivil olduğunu söyledi.

Şebib, "İşte gözlüklerimiz, tıbbi malzemeler, hastalar için oksijen cihazları, engelli arabaları... Burada askeri mühimmat yok ama onların umurunda değil. Bize yaptıkları Gazze'de yaptıklarının çeyreği bile değil. Kanla beslenen bir devlet." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı esnaf Fuad Müslümani de "Ramazan ayıydı, dükkana Türkiye'den bir sürü kıyafet ve malzeme getirmiştik. Saldırıyla birlikte 28 yıllık emeğimiz, anılarımız gitti. Biz bu dükkan sayesinde çocukları okuttuk. Her şeyin telafisi var. İnşallah bu iş yerinin daha iyisini açarız." dedi.

Lübnanlı esnaf Yusuf Cabir de İsrail saldırılarında kıyafet dükkanının hedef alındığını söyledi.

Cabir, "Daha önce de dükkanım vuruldu, bu ilk değil. Yapacak bir şey yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Fenerbahçe’nin yediği gol öncesi faul var mı Otoriteler aynı yorumda birleşti Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Guendouzi’den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez... Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...

16:24
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak
16:12
Muhteşem gol İrfan Can Kahveci kornerden attı
Muhteşem gol! İrfan Can Kahveci kornerden attı
15:59
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
14:53
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
14:18
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
14:08
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
14:00
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
13:46
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
