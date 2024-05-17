İsrail'in sınır kapılarını kapatması Gazze'de kıtlık uyarısına neden oldu - Son Dakika
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İsrail'in sınır kapılarını kapatması Gazze'de kıtlık uyarısına neden oldu

İsrail\'in sınır kapılarını kapatması Gazze\'de kıtlık uyarısına neden oldu

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatmasının Gazze Şeridi'ne yeniden kıtlığı geri getirdiği uyarısında bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla birlikte gıda güvenliği krizinin giderek şiddetlendiği belirtilirken, uluslararası toplumdan acil müdahale çağrısı yapıldı.

17.05.2024 23:49
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Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in "Refah" ve "Kerem Ebu Salim" sınır kapılarını kapatmasının Gazze Şeridi'ne yeniden kıtlığı geri getirdiği uyarısında bulundu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatmaya başlamasıyla, kıtlık kabusu bir kez daha Gazze ve kuzeydeki bölgeleri tehdit edecek şekilde geri döndü." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a başlattığı kara saldırıları ile on binlerce insanın kentten ayrılmaya başladığı ve Gazze Şeridi'nin orta ve güney kentlerinde de gıda güvenliği krizinin giderek şiddetlendiği belirtildi.

ABD'nin Gazze Şeridi'nde inşa ettiği limana işaret edilerek, insani yardımların ulaştırılmasında daha uygun ve etkili yolun kara sınır kapıları olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'e "askerlerini Refah Sınır Kapısı'ndan çekme" çağrısı yapılırken, uluslararası toplumdan da Gazze Şeridi'ndeki insanları açlıktan kurtarmak için "çok geç olmadan acilen müdahale etmesi" istendi.

İsrail, 7 Mayıs'ta Refah'a kara saldırısı başlatmıştı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi de 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onaylamıştı.

İsrail'in 7 Ekim' 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 303 Filistinli öldürüldü, 79 bin 261 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in sınır kapılarını kapatması Gazze'de kıtlık uyarısına neden oldu - Son Dakika

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