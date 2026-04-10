İsrail\'in Soykırımı Protesto Edildi

İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ve Gazze'deki soykırımı Bilecik ve Çanakkale'de protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformunun çağrısı üzerine cuma namazı sonrası Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki Orhangazi Camisi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Alper Kayabaşı, Gazze'de İsrail tarafından uzun zamandır soykırım uygulandığını söyledi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik idamı yasallaştırmasının vahşet ve hukuk ihlali olduğunu vurgulayan Kayabaşı, şunları kaydetti:

"İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın, Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar, muhakkak ki Hitler'le aynı akıbeti yaşayacaktır."

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş cuma namazı çıkışında Tacettin Aslan Camisi'nde toplandı.

Filistin'e Destek Platformu adına konuşan Zeynel Kılıç, gözü dönmüş, azgın bir grup siyonist tarafından planlanmış ve uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönemin yaşandığına dikkati çekti.

Tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçildiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır. Biz esir değiliz, bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacakta değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna, canımızla, başımızla, elimizle, yüreğimizle, varımızla, yoğumuzla direneceğiz."

Grup, İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun duasının ardından dağıldı.