İsrail\'in Soykırımı Protesto Edildi

10.04.2026 16:05
Bilecik ve Çanakkale'de, İsrail'in Filistinli esirler üzerindeki idam yasasını protesto eden gruplar toplandı.

İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ve Gazze'deki soykırımı Bilecik ve Çanakkale'de protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformunun çağrısı üzerine cuma namazı sonrası Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki Orhangazi Camisi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Alper Kayabaşı, Gazze'de İsrail tarafından uzun zamandır soykırım uygulandığını söyledi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik idamı yasallaştırmasının vahşet ve hukuk ihlali olduğunu vurgulayan Kayabaşı, şunları kaydetti:

"İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın, Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar, muhakkak ki Hitler'le aynı akıbeti yaşayacaktır."

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş cuma namazı çıkışında Tacettin Aslan Camisi'nde toplandı.

Filistin'e Destek Platformu adına konuşan Zeynel Kılıç, gözü dönmüş, azgın bir grup siyonist tarafından planlanmış ve uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönemin yaşandığına dikkati çekti.

Tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçildiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır. Biz esir değiliz, bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacakta değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna, canımızla, başımızla, elimizle, yüreğimizle, varımızla, yoğumuzla direneceğiz."

Grup, İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun duasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Çanakkale, Bilecik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
15:56
61 suçlu Türkiye’ye getirildi: ’B.K.’ Batuhan Karadeniz mi
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:36
Skriniar’a hırsızlık şoku Çuvalla parasını çaldılar
Skriniar'a hırsızlık şoku! Çuvalla parasını çaldılar
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
