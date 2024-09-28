İsrail'in Suikastları Çatışmayı Tırmandırıyor

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İsrail, 1 Nisan'da İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan konsolosluk binasına düzenlediği saldırıyla başlayan ve son olarak Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın hedef alındığı bir dizi suikastla çatışmayı bölgeye yaydı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar yaklaşık 1 yıldır devam ediyor.

Gazze'yi yerle bir eden saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 586 Filistinli öldü, 96 bin 210 kişi yaralandı.

Uluslararası kamuoyu Gazze saldırılarının bölgesel bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunurken, İsrail bunu görmezden geldi.

Uyarıların aksine İsrail yönetimi, Gazze'ye saldırıların yanı sıra bölge ülkelerinde üst düzey isimlere yönelik suikastlar başlattı.

İsrail, ilk olarak 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğunu hedef aldı.

İsrail'in sorumluğunun üstlenmediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili öldü.

İsrail-İran gerilimi arttı

Şam'daki saldırının ardından Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilim daha da tırmandı.

İran, Şam saldırısına karşılık olarak 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı düzenledi.

Bu karşılıktan günler sonra 19 Nisan'da, İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Saldırının arkasında İsrail olduğu aktarılan haberlerde herhangi bir can kaybı ve hasar oluşmadığı belirtildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, ABD'nin Tel Aviv yönetimine İran'a karşı geniş çaplı bir saldırı yapmamasını istediğini yazdı.

Tel Aviv'in Tahran'ın misillemesine geniş çaplı karşılık vermemesi nedeniyle bu gerilim son buldu.

Nasrallah'ın "sağ kolu" olarak nitelenen Şükür'e suikast

İsrail, Şam'daki konsolosluk saldırısından sonra bölgedeki tansiyonu yeniden tırmandıracak suikastlarını sürdürdü.

İsrail ordusu, 30 Temmuz'da, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir apartmana düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef aldı.

İsrail'in üstlendiği suikastta, Şükür'ün yanı sıra en az 4 sivil de öldü.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın "askeri işlerden sorumlu kıdemli danışmanı" olan Şükür, Nasrallah'ın "sağ kolu" olarak da tanımlanıyordu.

Bu suikastın ardından İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden "kontrollü gerginlik" yerini yoğun çatışmalara bıraktı.

Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da suikast

Beyrut'ta Fuad Şükür'ü hedef alan saldırıdan saatler sonra İsrail bu kez de İran'ın başkenti Tahran'da yeni bir suikast düzenledi.

Suikastın hedefinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye vardı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Heniyye, bir konuk evinde düzenlenen suikast sonrası hayatını kaybetti.

Tel Aviv yönetimi sorumluğu üstlenmese de İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı.

İran ile İsrail arasındaki gerilimin yeniden tırmandıran bu suikasta Tahran yönetimi henüz misillemede bulunmadı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizler patlatıldı

İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının çağrı cihazları ve telsizlerinin birer gün arayla patlatılmasıyla kontrolden çıktı.

Lübnan'da 17 Eylül'de mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken Tel Aviv'den konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

İsrail suikastlara devam etti

Çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef alan suikastları başlattı. İlk olarak 20 Eylül'de, Beyrut'un güneyinde bir apartmana hava saldırısı düzenlendi. İsrail ordusunun üstlendiği saldırıda 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Akil suikastından sonra İsrail'in 24 Eylül'de, yine Beyrut'taki düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Muhammed Kubeysi öldü.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen İsrail, Kubeysi'nin Hizbullah'ın füze sistemlerinin başındaki komutanı olduğunu iddia etti.

Kubeysi'nin ardından İsrail ordusu, 26 Eylül'de, Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Muhammed Hüseyin Surur'u hedef aldığını duyurdu.

Hava saldırısında ölen Surur'un Hizbullah'ın silahlı insansız hava aracı (SİHA) biriminden sorumlu komutanı olduğu ileri sürüldü.

Nasrallah'a yönelik suikast

İsrail son olarak 27 Eylül'de, Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde Hizbullah'ın komuta merkezi olduğunu iddia etti bölgeyi hedef aldı.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, çok sayıda savaş uçağının katıldığı hava saldırılarında, her biri yaklaşık bir ton olan 80'den fazla füze kullanıldı.

Saldırıda 6 bina göçtü ve bölgede ağır yıkım oluştu.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen İsrail ordusu, Nasrallah'ın yanı sıra Hizbullah'ın Güney Cephesi Komutanı Ali Karaki'nin öldüğünü açıkladı.

Hizbullah yaptığı açıklamayla Hasan Nasrallah'ın öldüğünü doğrulanırken Karaki'nin de yaşamını yitirdiğine ilişkin iddiaya dair henüz açıklama yapılmadı.