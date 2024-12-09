İsrail'in Tubas'a İHA ile Saldırısı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine baskın düzenleyerek, insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tubas kentine baskın gerçekleştirdi. İsrail askerleri ile kentteki silahlı gruplar arasında çatışmalar çıkarken, bölgede patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in baskınla eş zamanlı İHA ile saldırdığı, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca İsrail askerleri Tubas'ta bir döviz bürosuna baskın düzenledi.

İsrail ordusunun kente takviye kuvvet gönderdiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 807 Filistinli hayatını kaybetti.